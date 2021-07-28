«Реал» готов выслушать предложения по любому из своих футболистов

Мадридский «Реал» открыт к переговорам по всем игрокам своего состава.

По всей видимости, в рядах «бланкос» не осталось неприкасаемых. Трудные времена наступили даже для, казалось бы, самых финансово стабильных организаций. Как сообщает источник Onda Cero, мадридцы готовы выслушать предложения буквально по любому из своих футболистов. Правда, продажи по заниженной стоимости «Реал» не интересуют.

Прощание с Серхио Рамосом и Рафаэлем Вараном свидетельствует о том, что «королевский клуб» ради сохранения ликвидности готов жертвовать даже многолетними лидерами.

Сообщается, что приоритетным для «сливочных» станет расставание текущим летом с Мартином Эдегором, Мариано Диасом, Хесусом Вальехо и Даниэлем Себальосом.