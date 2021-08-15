​Азар: «Травма лодыжки в прошлом»

Вингер «Реала» Эден Азар после первого матча сезона против «Алавеса» высказался по поводу своего состояния.

«Моя травма лодыжки ушла в прошлое, эти мысли покинули мою голову. Мне нравится играть с Бензема. Мы очень хорошо знаем друг друга, и с ним легко играть. Я чувствую себя хорошо. Мы хотим выиграть Ла Лигу в этом сезоне», - рассказал Азар Movistar.

В субботу вечером «Реал» разгромил «Алавес» на выезде со счётом 4:1. Эден Азар отыграл полтора тайма и отметился результативной передачей на Карима Бензема.

Напомним, что после перехода в «Реал» Эден Азар часто оказывался в лазарете из-за проблем с лодыжкой.