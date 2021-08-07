Азар восстановился после травмы и уже тренируется c игроками «Реала»

30-летний нападающий «Реала» Эден Азар полностью восстановился после травмы, которую получил во время матча против сборной Португалии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

Впервые после повреждения бельгиец вернулся в мадридский клуб и уже успел потренироваться c партнёрами по команде. Однако, футболист пока не будет задействован в играх, чтобы избежать возможного рецидива, об этом нам сообщает Marca.

В свою очередь, Азар под руководством тренера по физподготовке Антонио Пинтуса пройдёт индивидуальную 10-дневную тренировочную программу, которая должна помочь ему прийти в хорошую форму.