Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 197 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Испания. Примера

Азар восстановился после травмы и уже тренируется c игроками «Реала»

07 Августа 2021 • 00:37 Комментировать
Алавес
...
Реал Мадрид
7.50 4.80 1.40
14.08 23:00
1000 рублей бесплатная ставка

30-летний нападающий «Реала» Эден Азар полностью восстановился после травмы, которую получил во время матча против сборной Португалии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

Впервые после повреждения бельгиец вернулся в мадридский клуб и уже успел потренироваться c партнёрами по команде. Однако, футболист пока не будет задействован в играх, чтобы избежать возможного рецидива, об этом нам сообщает Marca.

В свою очередь, Азар под руководством тренера по физподготовке Антонио Пинтуса пройдёт индивидуальную 10-дневную тренировочную программу, которая должна помочь ему прийти в хорошую форму.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар Чемпионат Европы-2020
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Августа
00:37 · Испания. Примера
Азар восстановился после травмы и уже тренируется c игроками «Реала»
00:21 · Англия. Премьер-лига
Френки де Йонг не собирается рассматривать предложение от «Арсенала»
06 Августа
23:35 · Испания. Примера
Фати: «Мне повезло играть с Месси»
23:34 · Испания. Примера
Агуэро обратился к юристам, чтобы расторгнуть контракт с «Барселоной»
23:16 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» отменила матч с «Астон Виллой» из-за вспышки коронавируса
23:11 · Италия. Серия А
Бывший игрок «Реала» может продолжить карьеру в «Хетафе» слухи
23:07 · Испания. Примера
Пике – Месси: «Знаю, что однажды ты вернёшься»
23:06 · Испания. Примера
«Барселона» может подписать Ренату Саншеша слухи
22:46 · Испания. Примера
Ла Лига одобрила контракт Месси за 48 часов до случившегося инцидента 1
21:34 · Испания. Примера
«Реал» намерен воспользоваться возможным переходом Месси в «ПСЖ», чтобы подписать Мбаппе слухи
21:22 · Испания. Примера
Бускетс попрощался c Месси
19:54 · Италия. Серия А
Экс-владелец «Интера» Моратти: «Я бы сделал всё, чтобы подписать Месси»
19:26 · Испания. Примера
​Агуэро разозлился на «Барселону» из-за ситуации с Месси слухи
18:36 · Испания. Примера
Корнаухов: «Думаю, что этот сериал Месси и «Барселоны» пока не закончен» эксклюзив
18:00 · Испания. Примера
Бензема и Бэйл из-за повреждений тренируются вне общей группы
Все новости
Рекомендуем
 