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Испания. Примера

Три бразильских игрока вернулись к тренировкам с «Реалом»

03 Августа 2021 • 23:06 Комментировать
Алавес
...
Реал Мадрид
7.40 4.80 1.40
14.08 23:00
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Защитник Эдер Милитао, а также полузащитники Каземиро и Винисиус Жуниор вернулись к тренировкам с мадридским «Реалом». Об этом стало известно из публикации в официальном «Твиттере» клуба.

В то же время, не восстановившиеся полностью от травм игроки Лука Йович, Дани Карвахаль, Мариано Диас и Ферлан Менди продолжили занятия отдельно от общей группы.

В прошлом сезоне «Реал» финишировал на втором месте в турнирной таблице испанского первенства, уступив чемпионский титул злейшим врагам из «Атлетико».

Новую кампанию в чемпионате «сливочные» начнут выездным матчем против «Алавеса» 14 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Каземиро Винисиус Эдер Милитао
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