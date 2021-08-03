Три бразильских игрока вернулись к тренировкам с «Реалом»

Защитник Эдер Милитао, а также полузащитники Каземиро и Винисиус Жуниор вернулись к тренировкам с мадридским «Реалом». Об этом стало известно из публикации в официальном «Твиттере» клуба.

В то же время, не восстановившиеся полностью от травм игроки Лука Йович, Дани Карвахаль, Мариано Диас и Ферлан Менди продолжили занятия отдельно от общей группы.

В прошлом сезоне «Реал» финишировал на втором месте в турнирной таблице испанского первенства, уступив чемпионский титул злейшим врагам из «Атлетико».

Новую кампанию в чемпионате «сливочные» начнут выездным матчем против «Алавеса» 14 августа.