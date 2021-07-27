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Англия. Премьер-лига

Продажа Варана может помочь «Реалу» заполучить Мбаппе

27 Июля 2021 • 09:52 Комментировать
Алавес
...
Реал Мадрид
7.70 4.90 1.40
14.08 23:00
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Предстоящий трансфер Рафаэля Варана в «Манчестер Юнайтед» может стать ещё одним шагом в направлении приглашения Килиана Мбаппе в Мадрид.

Трансферная сага с переездом 22-летнего чемпиона мира в стан «сливочных» продолжает набирать обороты. Не секрет, что «Реал» готов отпустить своего центрального защитника Рафаэля Варана на «Олд Траффорд». По последним данным, мадридцы запросили за своего игрока 48 миллионов евро.

Marca заявляет, что исходящий трансфер Варана – часть большого плана по подписанию страйкера «ПСЖ» уже текущим летом. Благодаря уходу защитника «королевский клуб» высвободит средства для выплаты заработной платы другому французу – Килиану Мбаппе.

Прежде стало известно, что нападающий отказался продлевать свой контракт с парижанами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед ПСЖ Рафаэль Варан Килиан Мбаппе
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