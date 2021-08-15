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Испания. Примера

Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Алавес»

15 Августа 2021 • 01:00 Комментировать (1)
Осасуна
0:0
Эспаньол
окончен
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Мадридский «Реал» без приключений вошёл в новый сезон. Команда Карло Анчелотти гостила у «Алавеса» и после сухого первого тайма сделала результат за 14 минут после перерыва, забив три мяча подряд. Финальный счет 4:1, Карим Бензема оформил дубль.

В параллельном матче вернувшийся в Примеру «Эспаньол» сыграл по нулям с «Осасуной».

Протокол игры  
Алавес 1:4 Реал Мадрид
    48' Бензема Карим (0:1)
    56' Начо Фернандес (0:2)
    62' Бензема Карим (0:3)
(1:3) Хоселу Санмартин 65'    
    90' Винисиус Жуниор (1:4)
Пачеко Фернандо Агиррегабириа Мартин Лагуардия Виктор Лежён Флорьян Дуарте Рубен Пина Томас   82' (Мойя Антонио (   82') Понс Пере   59' (Гвидетти Йон (   59') Риоха Луис   68' (Мартин Иван (   68') Гарсия Мануэль II   35'   59' (Лум Мамаду (   59') Эдгар Мендес   68' (Пельистри Факундо (   68') Хоселу Санмартин
Запасные: Лукас Перес Хара Таити Абкар Абделькабир Тачи Гарсия Сауль Сивера Антонио Хави Лопеc
Куртуа Тибо   64' Васкес Лукас Милитао Эдер Начо Фернандес Алаба Давид Вальверде Федерико   88' (Иско Аларкон (   88') Каземиро Карлос Модрич Лука   88' (Йович Лука (   88') Бэйл Гарет   53'   68' (Родриго (   68') Бензема Карим   88' (Асенсио Марко (   88') Азар Эден   66' (Винисиус Жуниор (   66')
Запасные: Бланко Антонио Одриосола Альваро Фуидиас Тони Лунин Андрей Гутьеррес Мигель
14 августа. Стадион "Мендисорроса".
Протокол игры  
Осасуна 0:0 Эспаньол
Эррера Серхио Видаль Начо Гарсия Давид III Унаи Гарсия   49' Гарсия Рубен Брашанац Дарко Торро Лукас Монкайола Хон   41'   63' (Ойер Санхурхо (   63') Будимир Анте   72' (Авила Эсекьель (   72') Барха Энрике   51'   64' (Мартинес Хавьер II (   64') Кике Гарсия
Запасные: Дуфур Унаи Перес Иньиго Аресо Хесус Круз Хуан Хуан Перес II Торрес Роберто Барберо Иван Рамальо Чимено
Лопес Диего Хиль Оскар II   87' (Гомес Виктор (   87') Серхи Гомес   51' Кабрера Леандро Педроса Адриа Давид Лопес   82' (Gori (   82'   90') Мерида Фран   62' (Баре Кейди (   62') Эмбарба Адриан Рибаудо Нико   13'   46' (Пуадо Хавьер (   46') Лэй У   63' (Димата Ландри (   63') Рауль де Томас
Запасные: Калеро Фернандо Мелендо Оскар Дидак Вилья Льямбрич Мигель Ойер Оласабаль Гарсия Жоан Вадильо Альваро
14 августа. Стадион "Эль-Садар".
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Алавес Эспаньол Осасуна Карим Бензема
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Артур Измаилов
15 Августа 2021 в 01:02
На классе!!! Порадовало, что 4 мяча забили. Ато в прошлом сезоне при Зидане Реал лиш в одной игре сумел 3 забить, забить не могли, за весь прошлый сезон 1-2 мяча был потолком. Жаль бросили играть после 3-го гола. В целом игра не плохая, еще прибавят. С первой победой сезона ! Анчи с почином! Надеюсь увидеть красивого футбола за весь сезон, а не ту блевотину, что было при французе.
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окончен Мальорка 1:1 Бетис 3.2 3.1 2.4
окончен Кадис 1:1 Леванте 3.4 3.2 2.25
окончен Алавес 1:4 Реал Мадрид 6.3 4.3 1.52
окончен Осасуна 0:0 Эспаньол 2.55 3.1 2.95
15.08  18:30 Сельта ... Атлетико М 4 3.2 2.05
15.08  21:00 Барселона ... Реал Сосьедад 1.72 4.05 4.5
15.08  23:15 Севилья ... Райо Вальекано 1.43 4.5 7.7
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