Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Алавес»

Мадридский «Реал» без приключений вошёл в новый сезон. Команда Карло Анчелотти гостила у «Алавеса» и после сухого первого тайма сделала результат за 14 минут после перерыва, забив три мяча подряд. Финальный счет 4:1, Карим Бензема оформил дубль.

В параллельном матче вернувшийся в Примеру «Эспаньол» сыграл по нулям с «Осасуной».