Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Алавес»

Мадридский «Реал» без приключений вошёл в новый сезон. Команда Карло Анчелотти гостила у «Алавеса» и после сухого первого тайма сделала результат за 14 минут после перерыва, забив три мяча подряд. Финальный счет 4:1, Карим Бензема оформил дубль.
В параллельном матче вернувшийся в Примеру «Эспаньол» сыграл по нулям с «Осасуной».
Протокол игры
|Алавес
|1:4
|Реал Мадрид
|48' Бензема Карим (0:1)
|56' Начо Фернандес (0:2)
|62' Бензема Карим (0:3)
|(1:3) Хоселу Санмартин 65'
|90' Винисиус Жуниор (1:4)
Пачеко Фернандо • Агиррегабириа Мартин • Лагуардия Виктор • Лежён Флорьян • Дуарте Рубен • Пина Томас 82' ( Мойя Антонио ( 82') • Понс Пере 59' ( Гвидетти Йон ( 59') • Риоха Луис 68' ( Мартин Иван ( 68') • Гарсия Мануэль II 35' 59' ( Лум Мамаду ( 59') • Эдгар Мендес 68' ( Пельистри Факундо ( 68') • Хоселу Санмартин
Запасные: Лукас Перес • Хара Таити • Абкар Абделькабир • Тачи • Гарсия Сауль • Сивера Антонио • Хави Лопеc
Куртуа Тибо • 64'Васкес Лукас • Милитао Эдер • Начо Фернандес • Алаба Давид • Вальверде Федерико 88' ( Иско Аларкон ( 88') • Каземиро Карлос • Модрич Лука 88' ( Йович Лука ( 88') • Бэйл Гарет 53' 68' ( Родриго ( 68') • Бензема Карим 88' ( Асенсио Марко ( 88') • Азар Эден 66' ( Винисиус Жуниор ( 66')
Запасные: Бланко Антонио • Одриосола Альваро • Фуидиас Тони • Лунин Андрей • Гутьеррес Мигель
14 августа. Стадион "Мендисорроса".
Протокол игры
Эррера Серхио • Видаль Начо • Гарсия Давид III • Унаи Гарсия • 49'Гарсия Рубен • Брашанац Дарко • Торро Лукас • Монкайола Хон 41' 63' ( Ойер Санхурхо ( 63') • Будимир Анте 72' ( Авила Эсекьель ( 72') • Барха Энрике 51' 64' ( Мартинес Хавьер II ( 64') • Кике Гарсия
Запасные: Дуфур Унаи • Перес Иньиго • Аресо Хесус • Круз Хуан • Хуан Перес II • Торрес Роберто • Барберо Иван • Рамальо Чимено
Лопес Диего • Хиль Оскар II 87' ( Гомес Виктор ( 87') • Серхи Гомес • 51'Кабрера Леандро • Педроса Адриа • Давид Лопес 82' ( Gori ( 82' ) • 90'Мерида Фран 62' ( Баре Кейди ( 62') • Эмбарба Адриан • Рибаудо Нико 13' 46' ( Пуадо Хавьер ( 46') • Лэй У 63' ( Димата Ландри ( 63') • Рауль де Томас
Запасные: Калеро Фернандо • Мелендо Оскар • Дидак Вилья • Льямбрич Мигель • Ойер Оласабаль • Гарсия Жоан • Вадильо Альваро
14 августа. Стадион "Эль-Садар".