Бензема и Бэйл из-за повреждений тренируются вне общей группы

Нападающие «Реала» Карим Бензема и Гарет Бэйл продолжают восстанавливаться от травм, передаёт Mundo Deportivo. Сообщается, что футболисты продолжают тренироваться отдельно от других игроков из-за повреждений.

Также продолжают восстанавливаться от травм Ферлан Менди и Тони Кроос. Эден Азар, который получил травму в 1/8 финала Евро-2020, провел часть тренировки в общей группе, однако он ещё не готов полностью.

Напомним, что в первом туре Ла Лиги «Реал» сыграет на выезде против «Алавеса». Матч состоится 14 августа в 23:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что у защитника «сливочных» Давида Алабы обнаружили коронавирус.