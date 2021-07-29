Мадридский «Реал» готов расстаться с Иско уже нынешним летом.

Мадридцы явно недовольны уровнем игры своего плеймейкера и не прочь продать того до начала сезона. Запрошенная «сливочными» сумма компенсации за игрока весьма символическая – всего 20 миллионов евро, сообщает источник ABC.

На «Сантьяго Бернабеу» пришли к выводу, что нецелесообразно платить хавбеку, который практически не делает вклада в игру, 7 миллионов евро. Таким образом, Иско будет выставлен на продажу.

Благо, претендентов на 29-летнего испанца достаточно. Видеть Иско в своих рядах не прочь «Арсенал», «Милан» и «Севилья».

В прошлом розыгрыше Ла Лиги полузащитник отличился всего 2 ассистами в 29 проведённых матчах.