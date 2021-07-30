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Испания. Примера

«Реал» хочет пригласить Давида Луиса слухи

30 Июля 2021 • 21:38 Комментировать
Алавес
...
Реал Мадрид
7.50 4.80 1.40
14.08 23:00
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Во время летнего трансферного окна мадридский «Реал» уже потерял двоих центральных защитников. Речь идёт o Серхио Рамосе, который перешёл в французский «Пари Сен-Жермен» и Рафаеле Варане, чей контракт c «Манчестер Юнайтед» почти согласован. Теперь испанский гранд хочет бесплатно подписать Давида Луиза, контракт которого c лондонским «Арсеналом» истёк в конце июня этого года, сообщает Sportsmole.

Бразильский игрок очень нравится тренерскому штабу «сливочных», и Карло Анчелотти лично заинтересован в подписании соглашения c футболистом.

Луис провёл за «канониров» 73 матча, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арсенал Лондон Давид Луис Трансферы футбола - лето 2021
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