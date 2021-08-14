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Испания. Примера

Эдегора нет в заявке «Реала» на сезон Ла Лиги

14 Августа 2021 • 00:14 Комментировать
Алавес
...
Реал Мадрид
7.50 4.70 1.42
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Мадридский «Реал» уже завтра 14 августа, сыграет свой первый матч Ла Лиги против «Алавеса». Ряд футболистов из-за травм не сыграют в этом поединке. Однако, полузащитника Мартина Эдегора и вовсе нет в заявке на сезон.

Главный тренер Карло Анчелотти обосновал это тем, что в составе «сливочных» очень много полузащитников, поэтому норвежцу просто нет места, об этом сообщает Marca.

Ранее был отмечен активный интерес к Эдегору со стороны английского «Арсенала». Испанцы готовы продать хавбека за 40 миллионов евро.

Во второй половине прошлого сезона игрок защищал цвета того же лондонского клуба на правах аренды. Он провёл 20 матчей, в которых забил два гола и сделал две голевые передачи.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арсенал Лондон Ла Лига Мартин Эдегор
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