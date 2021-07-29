Карвахаль продлил контракт с «Реалом» до 2025 года

Испанский защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль продлил контракт с клубом. Новое соглашение будет действовать до 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба мадридцев в официальном аккаунте клуба в «Твиттере».

Даниэль Карвахаль находится в системе мадридского «Реала» с 2002 года. В 2010 году футболист стал играть за вторую команду «Реала», а с 2013 – за основную.

За 8 лет в первой команде «Реала» Карвахаль выиграл четыре трофея Лиги чемпионов, два трофея чемпионата Испании, Кубок Испании, два Суперкубка УЕФА, а также клубный чемпионат мира.

Новый сезон «Реал» начнет выездным матчем с «Алавесом» в рамках испанского первенства.