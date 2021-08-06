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Испания. Примера

«Реал» намерен воспользоваться возможным переходом Месси в «ПСЖ», чтобы подписать Мбаппе слухи

06 Августа 2021 • 21:34 Комментировать
Алавес
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Реал Мадрид
7.50 4.80 1.40
14.08 23:00
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Вчера «Барселона» объявила о том, что Лионель Месси больше не является игроком каталонского клуба. Это повлекло за собой не только массу дискуссий, но и возможные масштабные перестановки в футбольном мире.

Так как аргентинец начал переговоры с «ПСЖ», сообщается о возможных возникнувших проблемах. Сначала появилась информация, что Килиан Мбаппе намерен покинуть Париж, если клуб в конце концов договорится с Месси. Спустя некоторое время уже журналист Николо Скира сообщил о том, что подобным раскладом может воспользоваться мадридский «Реал», предпринявший уже несколько попыток переманить француза.

Впрочем, руководство «ПСЖ» собирается найти компромисс с нападающим сборной Франции. Полуфиналисты прошлого розыгрыша Лиги чемпионов хотят продлить соглашение с Мбаппе до лета 2026 года, а также убедить того найти общий язык с Месси. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
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