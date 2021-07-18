Зидан отказался стать комментатором официального телеканала «Реала»

Зинедин Зидан, бывший главный тренер мадридского «Реала», отказался работать на телевизионном канале клуба комментатором. Об этом сообщает Defensa Central.

По данным источника, после завершения второй каденции Зидана в качестве тренера, француз в настоящее время не хочет как-либо связывать себя со «сливочными».

Известно, что тренер не принял ни одного предложения о работе в клубах и ждёт приглашения от сборной Франции. На данный момент сборную тренирует Дидье Дешам.

В прошлом сезоне Зидан во главе «Реала» стал обладателем серебряных медалей чемпионата, уступив чемпионство «Атлетико» в жесточайшей борьбе до заключительных минут матча последнего тура.