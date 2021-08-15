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Испания. Примера

​Анчелотти похвалил Начо

15 Августа 2021 • 13:36 Комментировать
Алавес
1:4
Реал Мадрид
окончен
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти похвалил защитника команды Начо.

«У Начо есть способность всегда оставаться сосредоточенным. Я говорю, что в футболе есть два типа защитников: пессимисты и оптимисты. Начо относится к первым. Он всегда думает, что в игре может произойти что-то плохое, поэтому он всегда сконцентрирован», - приводит слова Анчелотти Marca.

Начо является воспитанником «Реала», который проводит в мадридском клубе всю свою карьеру.

Напомним, что в субботу вечером в стартовом туре чемпионата Испании «Реал» на выезде разгромил «Алавес» со счётом 4:1. Начо провёл на поле все 90 минут.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Начо Фернандес
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