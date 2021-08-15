​Анчелотти похвалил Начо

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти похвалил защитника команды Начо.

«У Начо есть способность всегда оставаться сосредоточенным. Я говорю, что в футболе есть два типа защитников: пессимисты и оптимисты. Начо относится к первым. Он всегда думает, что в игре может произойти что-то плохое, поэтому он всегда сконцентрирован», - приводит слова Анчелотти Marca.

Начо является воспитанником «Реала», который проводит в мадридском клубе всю свою карьеру.

Напомним, что в субботу вечером в стартовом туре чемпионата Испании «Реал» на выезде разгромил «Алавес» со счётом 4:1. Начо провёл на поле все 90 минут.