Тренер атлетов из Германии: «Алаба в физическом плане превосходит всех игроков «Реала»

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18 Июля 2021, 19:52,
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Немецкий специалист спортивных наук и тренер атлетов Маттиас Бланкенбург высказался по поводу австрийского защитника Давида Алабы, ставшего этим летом игроком мадридского «Реала». Давид Алаба завтра будет представлен в качестве игрока «сливочных».
«Он находится в фантастической форме. В физическом плане, среди всех игроков «Реала», он – лучший», - сказал Бланкенбург в интервью изданию Bild.
Давид Алаба перешел в «Реал» этим летом после завершения срока действия его контракта с мюнхенской «Баварией».
«Реал» в прошлом сезоне испанской Ла Лиги занял второе место, уступив лидерскую позицию землякам из «Атлетико». Новый сезон «бланкос» начнут поединком с «Алавесом» 14 августа.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Реал Мадрид, Бавария, Давид Алаба