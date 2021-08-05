«Реал» готов судиться с Ла Лигой

Мадридский «Реал» оказался не согласен с продажей доли акций испанского чемпионата в руки CVC Capital Partners.

Исполком испанской лиги выступил единогласным решением за продажу 10% своего бизнеса частному инвестиционному фонду. Но теперь общее собрание клубов должно ратифицировать это решение. Для этого потребуется 2/3 голосов 42 клубов, представляющих два сильнейших испанских дивизиона.

И как информирует El Independiente, уже появились ярые противники такого решения. Сообщается, что «Реал» готовит иск против Ла Лиги и фонда CVC. Позиция «сливочных» основывается на том, что их деловые интересы оказались под угрозой.

Добавим, что «Барселона» и «Атлетик» Бильбао поддержали своих коллег из Мадрида.