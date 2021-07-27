Только Бензема сыграл при Зидане больше матчей за «Реал», чем Варан

По данным статистического портала Opta, только нападающий Карим Бензема провел больше игр в футболке мадридского «Реала» под руководством Зинедина Зидана, чем Рафаэль Варан, который уже в ближайшее время перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Портал приводит цифры статистики, которые гласят о том, что в активе Рафаэля 135 поединков при французском наставнике, а у Карима – 140. Часами ранее сообщалось, что «МЮ» достиг договоренности с испанским клубом по поводу полноценного трансфера защитника.

Отметим, что Зинедин Зидан тоже покинул «Реал» по окончании прошлого сезона, а на его место был приглашен Карло Анчелотти. Также с Мадридом в текущее трансферное окно распрощался другой ключевой игрок, Серхио Рамос.