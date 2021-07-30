Стали известны детали контракта Алабы в «Реале»

Еще несколько недель назад мадридский «Реал» официально представил Давида Алабу в качестве нового игрока команды. Австриец перебрался в Испанию на правах свободного агента, а подробности сделки стали известны только лишь сегодня.

Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, зарплата защитника в Мадриде составит 19,5 миллиона евро в год. При этом, испанский клуб выплатил футболисту 17,7 миллионов подъемного бонуса. Что касается отступных, то тут «сливочные» не мелочились – 850 миллионов.

Данная информация слегка расходится с предоставленной испанской прессой днями ранее. Местные журналисты говорили о сумме близкой к 12 миллионам евро ежегодно. Поговаривают, именно зарплатные требования Алабы не смогла потянуть «Бавария» во время переговоров по новому соглашению.