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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» - «Салернитана»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

13 Марта 2023 • 22:12 Комментировать
Милан
1:0
Салернитана
1 1.45 X 3.60 2 10.50
перерыв

В рамках 26-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» принимает «Салернитану».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Милан1:0Салернитана
(1:0) Жиру Оливье45' 
Меньян МайкКалюлю ПьерТиав МаликТомори ФикайоСалемакерс АлексисЭрнандес ТеоБеннасер ИсмаэльКрунич РадеДиас БраимЛеау РафаэлЖиру Оливье
Запасные: Габбия МаттеоБалло-Туре ФодеВранкс АстерКьяер СимонПобега ТоммазоАдли ЯсинРебич АнтеТонали СандроТатарушану ЧиприанДе Кетеларе ШарльИбрагимович ЗлатанОриги ДивокМиранте АнтониоКалабрия ДавидеФлоренци Алессандро
Очоа ГильермоДанилюк ФлавиусДьомбер НорбертПирола ЛоренцоМаццокки ПаскуалеБрадарич ДомагойКулибали ЛассанаБохинен ЭмильКастанос ГригорисКандрева АнтониоДиа Булайе
Запасные: Бонаццоли ФедерикоДе Вильена ТонниБотхейм ЭрикПёнтек КшиштофЧрнигой ДоменВаленсия ДиегоЛовато МаттеоНиколусси Кавилья ХансМаджоре ДжулиоФиорилло ВинченцоСамбья СаломонСепе Луиджи
13 марта. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Салернитана
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МИЛАН САЛЕРНИТАНА
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1.23 6.80 12.00
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