«Милан» - «Салернитана»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В рамках 26-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» принимает «Салернитану».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Милан - Салернитана
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Протокол игры
|(1:0) Жиру Оливье45'
Меньян Майк•Калюлю Пьер•Тиав Малик•Томори Фикайо•Салемакерс Алексис•Эрнандес Тео•Беннасер Исмаэль•Крунич Раде•Диас Браим•Леау Рафаэл•Жиру Оливье
Очоа Гильермо•Данилюк Флавиус•Дьомбер Норберт•Пирола Лоренцо•Маццокки Паскуале•Брадарич Домагой•Кулибали Лассана•Бохинен Эмиль•Кастанос Григорис•Кандрева Антонио•Диа Булайе
13 марта. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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