Пиоли объяснил замену Жиру в матче с «Салернитаной»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли рассказал, почему заменил автора единственного гола своей команды.

Французский нападающий вывел «россонери» вперёд незадолго до перерыва, однако уже на 62-й минуте уступил место на поле Златану Ибрагимовичу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«На мой взгляд, игра Оливье не была выдающейся. Он забил отличный гол, но в целом показал не лучший футбол. На скамейке запасных у нас было три форварда, готовых выйти на поле, и я решил, что должен внести изменения», – поведал в беседе с DAZN специалист.

Сегодняшний гол Оливье Жиру стал для него восьмым в текущем розыгрыше Серии А – лучший показатель в команде наряду с Рафаэлом Леау.