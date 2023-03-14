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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли объяснил замену Жиру в матче с «Салернитаной»

14 Марта 2023 • 02:02 Комментировать
Милан
1:1
Салернитана
окончен

Наставник «Милана» Стефано Пиоли рассказал, почему заменил автора единственного гола своей команды.

Французский нападающий вывел «россонери» вперёд незадолго до перерыва, однако уже на 62-й минуте уступил место на поле Златану Ибрагимовичу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«На мой взгляд, игра Оливье не была выдающейся. Он забил отличный гол, но в целом показал не лучший футбол. На скамейке запасных у нас было три форварда, готовых выйти на поле, и я решил, что должен внести изменения», – поведал в беседе с DAZN специалист.

Сегодняшний гол Оливье Жиру стал для него восьмым в текущем розыгрыше Серии А – лучший показатель в команде наряду с Рафаэлом Леау.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру Стефано Пиоли Салернитана
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