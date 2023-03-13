Жиру и Леау – в основе «Милана» на игру с «Салернитаной» в Серии А

Футбольные клубы «Милан» и «Салернитана» объявили составы на очную встречу в рамках 26 тура Серии А. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

«Милан»: Меньян, Тео Эрнандес, Томори, Тиав, Калюлю, Салемакерс, Крунич, Беннасер, Леау, Браим Диас, Жиру;

«Салернитана»: Очоа, Брадарич, Пирола, Дьомбер, Данилюк, Маццокки, Кулибали, Бохинен, Кастанос, Кандрева, Диа;

Не пропустите трансляцию поединка, которую традиционно проведёт портал Liveresult.ru.

«Россонери» на данный момент идут в первой четвёртке чемпионата Италии, занимая четвёртое место. «Салернитана» идёт на 16-м месте в нижней части турнирной таблицы, отрываясь от зоны вылета на шесть очков.