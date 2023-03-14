Пиоли: «На тренировках Леау выглядит лучше, чем в матчах»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о выступлении нападающего Рафаэла Леау.

23-летний лидер атаки «россонери» продлил личную безголевую серию, не сумев отличиться в матче с «Салернитаной» (1:1). Свой последний гол португалец забил почти два месяца назад.

«Леау отлично работает на тренировках, много двигается и смотрится здорово, но во время матчей всего этого не видно, – заявил на пресс-конференции Пиоли. – Но я не думаю, что на его игру как-то влияет ситуация с контрактом», – цитирует журналист Альфредо Педулла рулевого «Милана».

Контракт Рафаэла Леау с клубом истекает в 2024 году. Стороны давно ведут переговоры, но не могут договориться.