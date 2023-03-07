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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» раздумывает над назначением Луиса Энрике

07 Марта 2023 • 13:53 Комментировать
Милан
...
Салернитана
13.03 22:45

Бывший наставник «Ромы» Луис Энрике в скором времени может стать главным тренером «Милана». По информации от La Gazzetta dello Sport, испанский специалист вполне может занять тренерское кресло на «Сан-Сиро» в случае ухода Стефано Пиоли в конце нынешнего сезона.

Напомним, Энрике знаком с нынешним футбольным директором «Милана» Фредериком Массарой, с которым вместе работал в «Роме». Луис был бы заинтересован в воссоединении с бывшим коллегой в «Милане».

Энрике ранее покинул пост главного тренера сборной Испании, с которой вылетел с чемпионата мира на стадии ⅛ финала от Марокко. Ранее Луиса также связывали с мадридским «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Луис Энрике
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МИЛАН САЛЕРНИТАНА
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