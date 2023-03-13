Впервые за 28 лет в основу «Милана» в матче Серии А не попал итальянский футболист

Историческое событие случилось в «Милане» во время матча итальянского чемпионата против «Салернитаны».

По информации статистического портала Opta, впервые с введения системы с тремя очками за победу в основном составе «россонери» в поединке в рамках Серии А не вышло ни одного представителя Италии. Всего в заявке действующего чемпиона страны на матч попало шесть итальянских футболистов. Отметим, что известная всем система была введена в сезоне 1994/1995.

К середине первой половины домашней встречи против «Салернитаны» командам не удалось открыть счёт.