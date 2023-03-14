Соуза: «Мы могли и выиграть»

В заключительном матче двадцать шестого тура итальянской Серии А «Милан» не сумел обыграть «Салернитану» - подопечные Стефано Пиоли открыли счет незадолго до окончания первого тайма, но в начале второй половины матча пропустили ответный гол. Наставник «Салернитаны» Паулу Соуза считает, что его команда вполне могла и выиграть поединок.

- У нас были моменты выиграть. В первой части мы играли очень хорошо. Нам удалось забить отличный гол - собрав основные силы «Милана» на одном фланге, мы быстро перевели мяч на противоположный и наказали «Милан». Футбол прекрасен такими моментами, - цитирует слова Соузы pianetamilan.it.