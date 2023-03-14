Флоренци: «Приятно вернуться, но жаль, что не выиграли»

В заключительном матче двадцать шестого тура итальянской Серии А «Милан» не сумел обыграть «Салернитану» - подопечные Стефано Пиоли открыли счет незадолго до окончания первого тайма, но в начале второй половины матча пропустили ответный гол. События игры прокомментировал Алессандро Флоренци, в этом матче вернувшийся в состав «Милана».

- Я уже давно тренировался с командой, и в этот раз мне удалось вернуться на поле. Приятные ощущения, жаль только, что они испорчены этой ничьей. Мы хотели победить. Надо засучить рукава и браться заново за дело, - цитирует слова Флоренци pianetamilan.it.