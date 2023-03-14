«Салернитана» выстояла под атаками «Милана»

26-й тур Серии А стал провальным для всех лидеров, за исключением «Наполи». В понедельник «Милан» потерял очки в домашнем матче с «Салернитаной», пятой с конца командой чемпионата Италии. В первом тайме запомнились удары Оливье Жиру ножницами и Григориса Кастаноса в дальний, открытый угол - промахи. Перед самым свистком у хозяев сработал угловой, и Жиру, выиграв воздух, метко пробил в дальний угол ворот. На 61-й минуте гости отыгрались, с левого фланга опасно прострелил Домагой Брадарич, и Булайе Диа в касание переправил мяч в сетку. Исмаэль Беннасер едва не забил второй гол своей команды, но метров с 17 пробил минимально выше рамки. Он же вскоре заработал пенальти, но ВАР отменил это решение арбитра. Дальше пришло время Златана Ибрагимовича, швед трижды пробивал в створ, и мяч упорно не пересекал ленточку.

1:1, «Милан» идет на четвертом месте.