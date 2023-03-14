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Чемпионат Италии. Серия А

«Салернитана» выстояла под атаками «Милана»

14 Марта 2023 • 00:48 Комментировать
Милан
1:1
Салернитана
окончен

26-й тур Серии А стал провальным для всех лидеров, за исключением «Наполи». В понедельник «Милан» потерял очки в домашнем матче с «Салернитаной», пятой с конца командой чемпионата Италии. В первом тайме запомнились удары Оливье Жиру ножницами и Григориса Кастаноса в дальний, открытый угол - промахи. Перед самым свистком у хозяев сработал угловой, и Жиру, выиграв воздух, метко пробил в дальний угол ворот. На 61-й минуте гости отыгрались, с левого фланга опасно прострелил Домагой Брадарич, и Булайе Диа в касание переправил мяч в сетку. Исмаэль Беннасер едва не забил второй гол своей команды, но метров с 17 пробил минимально выше рамки. Он же вскоре заработал пенальти, но ВАР отменил это решение арбитра. Дальше пришло время Златана Ибрагимовича, швед трижды пробивал в створ, и мяч упорно не пересекал ленточку.

1:1, «Милан» идет на четвертом месте.

Протокол игры  
Милан1:1Салернитана
(1:0) Жиру Оливье45'  
  61'Диа Булайе (1:1)
Меньян МайкКалюлю ПьерТиав МаликТомори Фикайо  90'Салемакерс Алексис 77' (Флоренци Алессандро ( 77') Эрнандес ТеоБеннасер Исмаэль 85' (Тонали Сандро ( 85') Крунич РадеДиас Браим 62' (Ибрагимович Златан ( 62') Леау Рафаэл 63' (Ориги Дивок ( 63') Жиру Оливье  59' 62' (Де Кетеларе Шарль ( 62')
Запасные: Габбия МаттеоБалло-Туре ФодеВранкс АстерКьяер СимонПобега ТоммазоАдли ЯсинРебич АнтеТатарушану ЧиприанМиранте АнтониоКалабрия Давиде
Очоа ГильермоДанилюк ФлавиусДьомбер НорбертПирола Лоренцо 68' (Бонаццоли Федерико ( 68') Маццокки Паскуале 83' (Самбья Саломон ( 83'  85') Брадарич ДомагойБохинен Эмиль 83' (Чрнигой Домен ( 83') Кулибали Лассана  89'Кастанос Григорис 56' (Пёнтек Кшиштоф ( 56') Кандрева Антонио 68' (Ловато Маттео ( 68') Диа Булайе
Запасные: Де Вильена ТонниБотхейм ЭрикВаленсия ДиегоНиколусси Кавилья ХансМаджоре ДжулиоФиорилло ВинченцоСепе Луиджи
13 марта. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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