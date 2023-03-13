Лука Тони: «Даже сам Леау не осознаёт, насколько он силён»

Бывший итальянский нападающий Лука Тони поделился мнением об игре звезды «Милана» Рафаэла Леау.

Именно португалец является лучшим бомбардиром «россонери» в текущем розыгрыше Серии А – восемь забитых мячей. В проходящем сейчас матче против «Салернитаны» форвард появился в стартовом составе.

«Леау способен вносить ощутимый вклад в игру, даже когда не забивает. На мой взгляд, его потенциал просто невероятен, и даже он сам не до конца осознаёт, насколько он силён. Проблема в том, что в некоторых матчах он попросту пропадает, что печально, ведь речь идёт об одном из лучших футболистов Серии А», – цитирует Football Italia чемпиона мира 2006 года.