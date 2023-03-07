Беннасер рассказал, как попал в неловкую ситуацию из-за того, что забыл про Барези

Алжирский футболист Исмаэль Беннасер рассказал о неловкой ситуации, в которую он попал при переходе в «Милан», выбирая себе номер. Беннасер решил выбрать футболку с цифрой 6, однако попал в неловкую ситуацию, потому что этот номер не был доступен из-за того, что ранее его многие годы носил Франко Барези, легенда клуба. А Беннасер забыл об этом.

- «Милан» - это особый клуб. А я вот не знал многое о нем, когда переходил. Мало что знал о Франко Барези и попросил футболку с номером 6, на что мне ответили, что это невозможно. Мне тогда даже пришлось извиняться, - цитирует слова Беннасера pianetamilan.it.