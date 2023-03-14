Пиоли – о ничьей с «Салернитаной»: «Конечно, можно было сыграть лучше, но нам не хватило удачи»

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ничью с «Салернитаной» в матче Серии А (1:1).

«Россонери» повели в счёте в конце первого тайма усилиями Оливье Жиру, однако не удержали победу над 16-й командой чемпионата в родных стенах.

«Мы пропустили гол, которого вполне могли избежать – в этом эпизоде команда явно действовала не лучшим образом. Местами нам не везло, но, конечно, мы могли выступить лучше», – заявил Пиоли в послематчевом интервью DAZN.

«Милан» упустил возможность обойти «Лацио» и взобраться на третью строчку в турнирной таблице. Коллектив Пиоли занимает четвёртое место с 48 очками после 26 туров.