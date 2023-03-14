Очоа: «Хочу стать первым, кто сыграет на шести чемпионатах мира»

Голкипер «Салернитаны» Гильермо Очоа побеседовал с журналистами после матча с «Миланом».

37-летний мексиканец помог своей команде добыть ничью в выездном поединке с действующими чемпиономами Италии.

«Когда играешь с «Миланом», необходимо много терпеть и страдать, и сегодня нам удалось добиться достойного результата. Ничья на «Сан-Сиро» – это хорошо.

Мне нравится в Италии, я бы хотел остаться. Сейчас я стараюсь делать всё, чтобы помочь «Салернитане» сохранить прописку в Серии А.

Будущее в сборной Мексики? Я хочу поехать на следующий чемпионат мира. Мне бы хотелось стать первым, кто сыграет на шести мундиалях», – высказался в интервью Sky Очоа.