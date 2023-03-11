Пирло: «Я был готов остаться в «Милане» навсегда»

Известный итальянский экс-полузащитник Андреа Пирло вспомнил, как расстался с «Миланом».

Звёздный хавбек принадлежал «россонери» на протяжении десяти лет, а в 2011 году перебрался в «Ювентус», где провёл ряд впечатляющих сезонов.

«Милан» изменил подход к возрастным игрокам – клуб решил отказаться от долгосрочных контрактов с теми, кому за 30. Именно это стало причиной расставания, хотя я этого не хотел. Мы не были близки к продлению соглашения. Я бы остался в «Милане» навсегда, если бы это зависело только от меня», – высказался в интервью Prime Video Пирло, в настоящий момент работающий главным тренером турецкого «Фатих Карагюмрюк».