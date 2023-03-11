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Чемпионат Италии. Серия А

Пирло: «Я был готов остаться в «Милане» навсегда»

11 Марта 2023 • 01:12 Комментировать
Милан
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Салернитана
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13.03 22:45

Известный итальянский экс-полузащитник Андреа Пирло вспомнил, как расстался с «Миланом».

Звёздный хавбек принадлежал «россонери» на протяжении десяти лет, а в 2011 году перебрался в «Ювентус», где провёл ряд впечатляющих сезонов.

«Милан» изменил подход к возрастным игрокам – клуб решил отказаться от долгосрочных контрактов с теми, кому за 30. Именно это стало причиной расставания, хотя я этого не хотел. Мы не были близки к продлению соглашения. Я бы остался в «Милане» навсегда, если бы это зависело только от меня», – высказался в интервью Prime Video Пирло, в настоящий момент работающий главным тренером турецкого «Фатих Карагюмрюк».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Андреа Пирло
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МИЛАН САЛЕРНИТАНА
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