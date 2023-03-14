Очоа: «Ничья - справедливый результат»

В заключительном матче двадцать шестого тура итальянской Серии А «Милан» не сумел обыграть «Салернитану» - подопечные Стефано Пиоли открыли счет незадолго до окончания первого тайма, но в начале второй половины матча пропустили ответный гол. Итогами игры очень доволен мексиканский ветеран «Салернитаны» - ее голкипер Гильермо Очоа, который несколько раз спас свою команду.

- Непростой матч с точки зрения голкипера. Важно было взять очки, хотя мы пытались и выиграть. Но ничья, как я считаю - справедливый итог матча. Второй раз играю на этом стадионе, и мы смогли добиться отличного результата, я сохранил прекрасные воспоминания, - заявил Очоа, слова которого цитирует pianetamilan.it.