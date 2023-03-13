Салемакерс: «Надеюсь, нам поможет позитивный настрой после успеха в Лиге чемпионов»

Футболист «Милана» Алексис Салемакерс рассказал, что думает о предстоящем матче Серии А против «Салернитаны».

Поединок стартует в 22:45 по московскому времени. 23-летний бельгиец, попавший в стартовый состав, пообщался с журналистами незадолго до начала встречи: «Мы по-прежнему заряжены позитивным духом после прохода в четвертьфинал Лиги чемпионов, и сегодня, надеюсь, это поможет нам. Что касается изменения игровой схемы, то моя позиция претерпела не так уж много изменений. От меня требуется больше помогать в защите, но я к этому готов», – заявил в предматчевом интервью Sky игрок.

Следить за ходом матча «Милан» – «Салернитана» можно на портале LiveResult.ru.