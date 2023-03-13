«Милан» может усилиться игроком сборной Японии

Полузащитник «Фрайбурга» Рицу Доан может перейти в «Милан», сообщает Tuttosport.

По информации источника, скауты итальянского клуба пристально следят за игрой японского футболиста.

В нынешнем сезоне 24-летний вингер провёл за «Фрайбург» 33 матча, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Рыночная стоимость игрока сборной Японии оценивается в 15 миллионов евро.

За «Фрайбург» Доан выступает с начала текущего сезона, ранее он защищал цвета ПСВ, «Гронингена» и «Арминии».

После 25 матчей в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А «Милан» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 47 набранных очков.