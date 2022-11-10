Джеко: «Возраст не имеет значения»

В матче четырнадцатого тура итальянского чемпионата Серии А «Интер» одержал волевую победу в противостоянии с «Болоньей» - подопечные Симоне Индзаги пропустили уже в середине первого тайма, но еще до конца первой половины встречи смогли выйти вперед, а в итоге все закончилось разгромом.

Автор одного из голов «Интера», Эдин Джеко, стал вторым в плане возраста автором мяча в футболке миланского клуба в Серии А. Он считает, что его возраст значения не имеет.

- Годы ничего не значат, все показывается на поле. Я думаю, что по-прежнему показываю все на поле. ем больше голов, тем больше радости, - цитирует слова Джеко fcinter1908.it.