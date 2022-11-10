Симоне Индзаги: «Мы остались в игре после пропущенного гола»

В матче четырнадцатого тура итальянского чемпионата Серии А «Интер» одержал волевую победу в противостоянии с «Болоньей» - подопечные Симоне Индзаги пропустили уже в середине первого тайма, но еще до конца первой половины встречи смогли выйти вперед, а в итоге все закончилось разгромом. Итоги игры прокомментировал Симоне Индзаги - наставник миланского клуба.

- Мы играли против команды, которая в последнее время была на подъеме. Получив мяч, мы остались в игре и выдали то, что должны были выдать. Пока смотреть в турнирную таблицу смысла нет, надо подходить от матча к матчу. Сейчас даже о Лиге чемпионов нет смысла думать. Уверен, что сложности по ходу сезона будут у всех, - цитирует слова Индзаги телеканал DAZN.