«Интер» объявил состав на матч с «Болоньей»

В матче четырнадцатого тура чемпионата Италии «Интер» сразится в домашнем матче с «Болоньей». Любопытно, но «Интер» еще не проигрывал «Болонье» в матчах первого круга чемпионата Италии в 21-м веке, проведя восемнадцать матчей. А накануне предстоящей игры наставник «змей» Симоне Индзаги объявил состав своей команды на матч.

«Интер»: Онана, Шкриньяр, Ачерби, Бастони, Дамфриз, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Джеко, Лаутаро.

Матч между «Интером» и «Болоньей» в рамках четырнадцатого тура чемпионата Италии начнется в 22:45 по московскому времени. Следить за ним можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, ссылка на нее будет доступна на нашем сайте.