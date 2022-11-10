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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Вайо: «Команда расстроилась и посыпалась»

10 Ноября 2022 • 06:55 Комментировать
Интер Милан
6:1
Болонья
окончен

В матче четырнадцатого тура итальянского чемпионата Серии А «Интер» одержал волевую победу в противостоянии с «Болоньей» - подопечные Симоне Индзаги пропустили уже в середине первого тайма, но еще до конца первой половины встречи смогли выйти вперед, а в итоге все закончилось разгромом. Итоги игры прокомментировал Марко ди Вайо - бывший футболист итальянской сборной, ныне руководитель «Болоньи».

- Мы очень сильно расстроились после того, как получили второй гол, а также из-за некоторых не совсем понятных желтых карточек. Молодые игроки, быстро потеряли голову. Надо стараться, чтобы такого не происходило, - цитирует ди Вайо Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Интер Милан Марко Ди Вайо
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