Ди Вайо: «Команда расстроилась и посыпалась»

В матче четырнадцатого тура итальянского чемпионата Серии А «Интер» одержал волевую победу в противостоянии с «Болоньей» - подопечные Симоне Индзаги пропустили уже в середине первого тайма, но еще до конца первой половины встречи смогли выйти вперед, а в итоге все закончилось разгромом. Итоги игры прокомментировал Марко ди Вайо - бывший футболист итальянской сборной, ныне руководитель «Болоньи».

- Мы очень сильно расстроились после того, как получили второй гол, а также из-за некоторых не совсем понятных желтых карточек. Молодые игроки, быстро потеряли голову. Надо стараться, чтобы такого не происходило, - цитирует ди Вайо Sky Sports.