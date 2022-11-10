Маротта: «Шкриньяр знает себе цену»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта вновь рассказал, как проходят переговоры с Миланом Шкриньяром.

Продление контракта центрального защитника – одна из самых обсуждаемых тем в итальянском футболе с начала осени. Действующее соглашение словака истекает следующим летом, чем хочет воспользоваться «ПСЖ».

«Мы имеем дело с образцовым профессионалом, которому нравится выступать за «Интер», – рассказывает Маротта. – Он знает себе цену, поэтому заботится о финансовом вопросе – и это правильный подход. Мы встретимся с его агентом в ближайшие дни, чтобы продолжить переговорный процесс, который проходит спокойно. Я настроен оптимистично», – рассказал в интервью DAZN Маротта.