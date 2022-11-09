«Интер» ещё не проигрывал «Болонье» в первом круге в 21-м веке

В матче четырнадцатого тура чемпионата Италии «Интер» сразится в домашнем матче с «Болоньей». Любопытно, но «Интер» еще не проигрывал «Болонье» в матчах первого круга чемпионата Италии в 21-м веке, проведя восемнадцать матчей.

В последний раз «Интер» проиграл «Болонье» в первом круге 7 ноября 1999 года, тогда два гола забил Кеннет Андерссон, и еще один добавил Джузеппе Синьори. В общей сложности команды провели 150 матчей в Серии А, в них «змеи» выиграли 73 раза, проиграли 42 раза, а 35 матчей закончились вничью.

Матч между «Интером» и «Болоньей» в рамках четырнадцатого тура чемпионата Италии начнется в 22:45 по московскому времени. Следить за ним можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, ссылка на нее будет доступна на нашем сайте.