Мотта: «Играть за «Интер» было привилегией»

Бывший футболист миланского «Интера» Тьяго Мотта в настоящий момент тренирует «Болонью», которая пожаловала в Милан на матч четырнадцатого тура итальянской Серии А. Мотта вспомнил о своих годах в «Интере», назвав то время «очень приятным».

- Я снова тут, но уже в качестве тренера. Жду максимальной самоотдачи от игроков. Мои воспоминания? У меня тут много воспоминаний, это фантастический стадион. У меня была привилегия выступать за великий клуб, за «Интер», - цитирует Мотту fcinter1908.it.

Матч между «Интером» и «Болоньей» в рамках четырнадцатого тура чемпионата Италии начался в 22:45 по московскому времени. Следить за ним можно в формате прямой онлайн-трансляции, ссылка на нее доступна на нашем сайте.