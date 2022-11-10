Мотта: «Второй гол пропустили с выдуманного штрафного»

В матче четырнадцатого тура итальянского чемпионата Серии А «Интер» одержал волевую победу в противостоянии с «Болоньей» - подопечные Симоне Индзаги пропустили уже в середине первого тайма, но еще до конца первой половины встречи смогли выйти вперед, а в итоге все закончилось разгромом. Итоги игры прокомментировал Тьяго Мотта - наставник гостей.

- Второй гол нам забили со штрафного, которого не было. Тот эпизод все поменял, а наали мы очень неплохо. Увы, нам так и не удалось остаться в игре, когда пропустили второй мяч, наверное, это моя вина, над этим надо будет работать , - цитирует слова Мотты телеканал DAZN.



