Паласио: «Лаутаро - невероятный игрок»

Бывший футболист миланского «Интера» Родриго Паласио, выступавший в его с 2012 по 2017 год, высоко ценит аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса, который забил уже шесть голов в нынешнем сезоне до сегодняшнего матча «Интера» с «Болоньей».

- Лаутаро - невероятный игрок. Мне очень нравится он, думаю, как и многим другим. Он знает, что нужно делать, и без моих советов, - цитирует слова Паласио fcinter1908.it.

Матч между «Интером» и «Болоньей» в рамках четырнадцатого тура чемпионата Италии начался в 22:45 по московскому времени. Следить за ним можно в формате прямой онлайн-трансляции, ссылка на нее доступна на нашем сайте.