Паганин: «Интер» не может позволить себе ждать»

Бывший футболист миланского «Интера» Антонио Паганин, выступавший в его составе в первой половине 90-х годов прошлого века, считает, что у Симоне Индзаги осталось не очень много времени, чтобы доказать свою полезность руководству клуба. Он встревожен отсутствием прогресса.

- Индзаги пока что так и не убедил должным образом. «Интер» не растёт. Посмотрите, как вырос «Наполи» за это время. Маротта заявил, что они оценивают там все, смотрят, но «Интер» не может ждать бесконечно, - цитирует Паганина fcinter1908.it.

Матч между «Интером» и «Болоньей» в рамках четырнадцатого тура чемпионата Италии начался в 22:45 по московскому времени. Следить за ним можно в формате прямой онлайн-трансляции, ссылка на нее доступна на нашем сайте.