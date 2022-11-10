Димарко: «Мы классно отреагировали»

В матче четырнадцатого тура итальянского чемпионата Серии А «Интер» одержал волевую победу в противостоянии с «Болоньей» - подопечные Симоне Индзаги пропустили уже в середине первого тайма, но еще до конца первой половины встречи смогли выйти вперед, а в итоге все закончилось разгромом. Итоги игры прокомментировал Федерико Димарко - автор двух мячей в прошедшем матче.

- Мы не лучшим образом начали игру, но важно то, как отреагировала команда. Свои голы я посвящаю семье и друзьям. Что сказал мне Брозович? Я вам не скажу, у нас есть свои шутки, - цитирует слова Димарко телеканал DAZN.