Лукаку похвалил Димарко

В матче четырнадцатого тура итальянского чемпионата Серии А «Интер» одержал волевую победу в противостоянии с «Болоньей» - подопечные Симоне Индзаги пропустили уже в середине первого тайма, но еще до конца первой половины встречи смогли выйти вперед, а в итоге все закончилось разгромом. Два мяча забил Федерико Димарко, за что его похвалил Ромелу Лукаку, который не принимал участия в игре, находясь в Бельгии.

- Да, вот это правильно! - лаконично прокомментировал успехи одноклубника Ромелу.

В следующем туре миланский клуб сразится в гостях с «Аталантой», эта игра состоится в воскресенье, 13 ноября.