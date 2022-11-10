Раноккия посетил матч «Интера» и получил свой подарок

Бывший футболист миланского «Интера» Андреа Раноккия посетил матч «змей», которые в настоящий момент сражаются с «Болоньей» в рамках четырнадцатого тура итальянского чемпионата. Зрители встретили бывшего защитника команды овациями, а руководство клуба сделано ему символический подарок - Хавьер Дзанетти вручил ему стилизованную футболку с номером, под которым играл за «Интер» Раноккия.

- Видеть тут тебя - большое удовольствие, - заявил Дзанетти Раноккии.

Матч между «Интером» и «Болоньей» в рамках четырнадцатого тура чемпионата Италии начался в 22:45 по московскому времени. Следить за ним можно в формате прямой онлайн-трансляции, ссылка на нее доступна на нашем сайте.