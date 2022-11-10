Джеко: «Мы сильны, не знаю, почему так низко»

В матче четырнадцатого тура итальянского чемпионата Серии А «Интер» одержал волевую победу в противостоянии с «Болоньей» - подопечные Симоне Индзаги пропустили уже в середине первого тайма, но еще до конца первой половины встречи смогли выйти вперед, а в итоге все закончилось разгромом.

Итоги игры прокомментировал боснийский форвард Эдин Джеко - автор первого гола миланского клуба.

- Сегодня было важно выиграть, а не думать о поражении от «Ювентуса». Первая половина чемпионата сложилась не так, как мы хотели. Мне кажется, нам не везет, мы сильны, и даже против «Ювентуса» должны были выиграть, но уступили из-за собственных просчетов, - цитирует слова Джеко телеканал Sky Sports.