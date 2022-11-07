Маротта утратил уверенность в скором продлении контракта со Шкриньяром

Неделю назад генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта выражался гораздо категоричнее.

Ранее Маротта утверждал, что контракт словацкого центрального защитника будет продлён до начала чемпионата мира, а теперь, судя по всему, не знает, сумеет ли клуб уложиться в обозначенный срок.

«Мы хотим завершить сделку, но я не уверен в сроках. Полагаю, на этой неделе мы встретимся с его агентом. Шкриньяр тесно связан с «Интером», что, надеюсь, сыграет решающую роль в наших переговорах», – цитирует Calciomercato генерального директора «нерадзурри».

Напомним, что действующее соглашение Милана Шкриньяра истекает летом 2023 года.